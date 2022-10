De Russische veiligheidsdienst FSB heeft acht personen gearresteerd die achter de ontploffing van de Krimbrug zouden zitten. Oekraïne noemt het onderzoek ‘nonsens’.

‘Vijf Russen, drie Oekraïners en Armenen zijn tot dusver opgepakt in het onderzoek.’ Hoewel de optelsom van die nationaliteiten hoger lijkt dan acht, meldt de FSB acht arrestaties. In totaal zijn door de veiligheidsdiensten twaalf ‘handlangers’ geïdentificeerd. Allicht volgen dus nog arrestaties.

Enkele uren na ontploffing: weer auto’s en treinen over Krimbrug

Op basis van het FSB-rapport schept het Russische persagentschap Tass ook een beter beeld van de hele operatie, waar Oekraïense special forces achter zitten volgens de Russische president Vladimir Poetin. De vrachtwagen vol explosieven vertrok uit Bulgarije, reed dan naar Georgïe en vervolgens naar Armenië. Om de explosieven uiteindelijk op de Krimbrug te krijgen, maakte een Oekraïense staatsburger valse papieren. De levering was bestemd voor ‘een fictief bedrijf op de Krim’, bericht Tass. Volgens het FSB-rapport werd de explosieve stof verborgen in rollen bouwfolie van polyetheen.

Oekraïne bestempelde het Russisch onderzoek reeds als ‘nonsens’. Nochtans reageerden heel wat Oekraïners erg lacherig en zegezeker op de kapotte brug. Eerder beschuldigde Rusland al eens Oekraïense special forces voor de moord op de dochter van de invloedrijke nationalistische filosoof Aleksandr Doegin. Ook de Amerikanen kwamen enkele dagen geleden tot het besluit dat Oekraïne op de een of andere manier bij die aanslag betrokken was.

• Aanslag op brug schuurt dicht tegen Poetins ‘rode lijn’

Afgelopen zaterdag ontplofte een vrachtwagen op de Krimbrug. Die was zo hevig dat een deel van het wegdek in het water stortte. Een goederentrein die op de spoorweg ernaast reed, vatte vuur en veroorzaakte nog meer schade. De aanval is een enorme klap voor president Poetin. De brug over de straat van Kertsj verbindt Rusland met de geannexeerde Krim.

Als antwoord op de opgeblazen brug lanceerde Rusland vanaf maandag hevige raketaanvallen op verschillende Oekraïense steden. Daarbij lijken burgers het voornaamste doel.