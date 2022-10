Poetin wil de Oekraïners ontmoedigen, maar bereikt het tegendeel

De oorlog in Oekraïne is een nieuwe fase ingegaan. Na de ontploffing op de Krimbrug afgelopen weekend, heeft Poetin gereageerd met raketten. Heel wat steden, waaronder hoofdstad Kiev, werden begin deze week geviseerd. Nochtans was het daar de afgelopen maanden relatief veilig. Het Westen reageert met meer wapens voor Oekraïne. Heeft Poetin zijn hand overspeeld? Of is dit nog maar het begin?