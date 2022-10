Greta Thunberg: ‘Fout om werkende kerncentrales te vervangen door kolencentrales’

In een opgemerkt interview dat de Duitse openbare omroep ARD woensdag uitzendt, zegt klimaatactiviste Greta Thunberg dat het een ‘fout’ zou zijn om bestaande kerncentrales te sluiten om die te vervangen door centrales die draaien op steenkool of bruinkool.

Niet dat Greta Thunberg plots een aanhanger is geworden van kernenergie, ‘maar inzetten op steenkool’ noemt ze ‘een slecht idee’: ‘Als ze (de kerncentrales, red.) nog actief zijn, dan denk ik dat het fout zou zijn om ze stil te leggen en over te stappen op kolencentrales’, aldus de inmiddels 19-jarige Zweedse klimaatactiviste, die met haar schoolstaking een rolmodel werd voor klimaatjongeren in de hele wereld.

De opmerkelijke uitspraak van Thunberg komt op een moment dat de Duitse regering verdeeld is over hoe het nu verder moet met het energievraagstuk. De regering van bondskanselier Olaf Scholz – een coalitie van zijn Sociaaldemocraten met de Groenen en de Liberalen – was bij de vorming overeengekomen om de drie nog resterende kerncentrales eind 2022 te sluiten. Maar door de oorlog in Oekraïne kwam de energiebevoorrading in het gedrang en moest Berlijn niet alleen een aantal kolencentrales langer openhouden (tot minstens de lente van 2024) maar ook twee van de drie nog actieve kerncentrales verlengen (die zouden nog tot de lente van 2023 blijven draaien).

Wären #AKW für das Klima die bessere Wahl – zumindest für den Moment? @GretaThunberg: "Wenn sie schon laufen, glaube ich, dass es ein Fehler wäre, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden."



‘Zelfs patroonheilige van de groenen’

De Duitse liberalen zouden de drie bestaande kerncentrales eigenlijk nog veel langer willen openhouden en onthaalden de uitspraak van Greta Thunberg dan ook op applaus. Dat deed ook de christendemocratische oppositie, die de kans niet liet liggen om in een tweet scherp uit te halen naar de groene vicebondskanselier Robert Habeck: ‘Als zelfs de patroonheilige van de groenen zich voor de verlenging van de bestaande kerncentrales uitspreekt, dan is het duidelijk in wat voor ideologisch geklungel Robert Habeck en zijn partij terecht zijn gekomen’, aldus CSU-parlementslid Florian Hahn.