Netflix laat kijkcijfers meten in het Verenigd Koninkrijk

Voor het eerst zal een neutrale instantie de kijkcijfers van Netflix meten. Voorlopig alleen in Groot-Brittannië.

Tot nu toe liet Netflix op het gebied van kijkcijfers niet in zijn kaarten kijken. De streamingdienst gaf mondjesmaat zelf nu en dan wel wat cijfers vrij, meestal om aan te tonen dat hoe wervelend succesvol een serie was. In Groot-Brittannië gaat Netflix nu voor het eerst in zee met een neutraal extern bureau dat de kijkcijfers zal meten en erover zal rapporteren, zo meldt de BBC. Barb, het bureau waar Netflix mee in zee gaat, meet nu al de cijfers van zo’n 300 Britse broadcasters.

De deal gaat in vanaf 2 november, vanaf die dag worden de eerste cijfers publiek gemaakt. In diezelfde maand gaat Netflix ook van start met abonnementen die door advertenties ondersteund worden. Wellicht zal hetzelfde bureau voor de Engelse markt ook andere streamers onder de loep nemen, zoals Disney+ en Prime van Amazon.