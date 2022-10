Herfstboostercampagne in Brussel en Wallonië loopt achter

Het aantal mensen dat een herfstboosterheeft ontvangen in Brussel en Wallonië is merkbaar lager dan in Vlaanderen. Toch zouden er geen redenen voor bezorgdheid zijn, zegt Steven Van Gucht.

Slechts 7 procent van de Brusselaars en 11 procent van de Walen had op 8 oktober een herfstbooster ontvangen. In Vlaanderen is dat 30 procent. Reden tot bezorgdheid? Volgens viroloog Steven Van Gucht moeten we niet te hard van stapel lopen. ‘We hebben in de vorige vaccinatiecampagnes soortgelijke cijfers gezien’, zegt Van Gucht, ‘Wallonië liep toen ook achter op Vlaanderen, maar haalde die achterstand voor een stuk in.’

Volgens France Dammel, de covid-woordvoerster van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), is de inhaalbeweging in Brussel al begonnen: ‘Terwijl we in de eerste week van de campagne slechts 7.427 herfstboosters hebben gezet, is dat ondertussen gestegen naar 21.465 vorige week.’

Extra moeite

De GGC heeft de afgelopen weken twee bijkomende vaccinatiecentra geopend, wat het totaal op vier brengt. Het aantal apothekers waar je een vaccin kunt laten zetten is ondertussen ook gestegen tot negentig. In de hoofdstad kun je sinds kort ook een booster halen zonder afspraak.

Brussel heeft er, in tegenstelling tot Vlaanderen, voor gekozen om alleen vijftigplussers een uitnodiging voor een vaccin sturen. ‘Daarmee volgen we de voorschriften van de Hoge Gezondheidsraad’, verduidelijkt Dammel.

Maar die beslissing ligt volgens Van Gucht en Dammel niet aan de basis van de Brusselse achterstand. ‘Het is geen geheim dat de achterstand in Franstalig België en de hoofdstad ook te wijten is aan een algemeen lagere vaccinatiebereidheid. Dat zie je overigens ook in Frankrijk. Het is en blijft een beetje cultuurgebonden’, besluit Van Gucht.