Davy Brocatus reageert op prijs voor lelijkste website: ‘Ietske flashier mag’

Een vijfkoppige jury onder leiding van Hannes ‘Ugly Belgian Houses’ Coudenys ging op zoek naar de lelijkste website van België en vond die van de bekende Vlaamse danser Davy Brocatus. ‘Gedateerd, akkoord. De look en feel vind ik nog altijd best oké. Het merk Davy Brocatus is wat het is.’

‘Het is een beetje mijn eigen schuld’, lacht het voormalige jurylid van Dancing with the stars na zijn prijs voor lelijkste website. ‘Ik heb er nooit genoeg aandacht aan gegeven. Het is een beetje zoals een kledingstuk dat jaren geleden in de mode was. Je weet dat je af en toe je kleerkast moet uitmesten, en toch kom je er niet toe.’

Afgezien daarvan blijft Brocatus achter de huisstijl staan. ‘De huiskleur rood, ons logo … We hebben daar lang over nagedacht. De stijl onderscheidt ons van andere danssites. Het mag altijd wel ietske flashier zijn. Het merk Davy Brocatus is wat het is. Ik ga ervan uit dat ze dat respecteren bij het nieuwe ontwerp.’ Brocatus wint namelijk een volledige make-over van zijn website.

Of Brocatus zich niet uitgelachen voelt? ‘Ik kan het goed plaatsen. Peter Van de Veire gaf me ooit de prijs voor slechtst geklede Vlaming. Alsof mannen altijd gewoon een blauw of zwart pak moeten dragen. Dat soort dingen gebeurt wanneer je niet altijd binnen de lijntjes kleurt. Ik blijf trouw aan mezelf, ik ben geen clown.’