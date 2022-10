Heleen Debruyne (33) en Idwer de la Parra (45) kozen ervoor om hun zoon niet naar de opvang te laten gaan. Maar dat betekende ook: hun leven anders organiseren. ‘Niet in het dure Gent blijven, maar verhuizen naar Oostende.’

Heleen: ‘Idwer woonde nog in Den Haag toen ik zwanger werd. Voor mij was kinderopvang vanzelfsprekend. Ik stond daar niet bij stil. Idwer zocht uit hoe het systeem in België in elkaar zat. Hij schrok ...