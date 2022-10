Vlaamse en Nederlandse omroepen VRT en NPO kondigen ‘intensievere samenwerking’ aan

De Nederlandse en Vlaamse publieke omroep gaan onder meer vaker samen programma’s maken. ‘We willen nog méér publieke omroep te zijn voor al onze kijkers en luisteraars.’

VRT-ceo Frederik Delaplace stelt de handen ineen te slaan met NPO ‘om nog méér publieke omroep te zijn voor al onze kijkers en luisteraars’. De Vlaamse minister van Media, Benjamin Dalle (CD&V) belooft ‘nog meer initiatieven die het medialandschap in Vlaanderen en Nederland sterker met elkaar moeten verbinden’. ‘Op die manier willen we maken dat onze mediaspelers én kijkers klaar zijn voor de uitdagingen van morgen’, aldus de minister.

De intensievere samenwerking zal op drie domeinen uitgerold worden. Om te beginnen komen er ‘meer coproducties’. Twee jaar geleden kondigde de VRT al aan dat ze voor fictie­reeksen nauwer zou samenwerken met andere Europese publieke omroepen. Ze gaf toen als voorbeeld de dystopische fictiereeks Arcadia (geïnitieerd door het Vlaamse productiehuis Jonnydepony, in samenwerking met de Nederlandse omroep KRO-NCRV). Die reeks komt in 2023 op het scherm. Arcadia wordt nu opnieuw als voorbeeld aangehaald. Voorlopig is nog onduidelijk om hoeveel andere programma’s het precies gaat en tegen wanneer die eventueel op het scherm te zien zijn.

Voorts moeten de digitale platformen VRT Max en NPO Start/NPO Luister ‘elkaar versterken’. Daartoe zullen de omroepen ‘nieuwe functionaliteiten en publieke-data-algoritmes’ met elkaar delen. Ze zullen ook samenwerken ‘rond een nieuwe data-infrastructuur waarin persoonlijke (gebruiks)gegevens weer in handen komen van de gebruikers zelf’. De publieke omroepen bundelen ten slotte de krachten voor educatieve projecten, de bestrijding van desinformatie en strategisch onderzoek.