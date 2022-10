Lantis in verweer: Oosterweelwerken gaan door

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, maakt zich sterk dat de werf zonder onderbreking kan worden voortgezet. Het zal de beslissing van de Raad van State om cruciale grondwerken stil te leggen aanvechten. Die kostte Lantis al minstens 30 miljoen euro.

Lantis kondigde woensdag aan dat de Oosterweelwerken niet zullen worden stilgelegd. Ook de werken aan de tunnel zullen onverminderd doorgaan.

Actiegroepen riepen in april cruciale grondwerken een halt toe via de Raad van State. Ze vreesden dat die tot de verdere verspreiding van de ‘forever chemicals’ PFAS zouden leiden. Gesterkt door een rapport van onderzoekscentrum Vito wil Lantis nu komaf maken met die beslissing, die de bouwheer al minstens 30 miljoen euro kostte. Vito concludeerde dat ‘oordeelkundig gebruik’ van gronden in de vervuilde zones ‘niet leidt tot een verhoging van de concentratie, noch tot een toename van PFAS in het grondwater’. Lantis meent genoeg juridische munitie te hebben om de procedure te winnen.

Volgens de bouwheer komt er bovendien een interpretatief decreet, dat de interpretatie van het bodemdecreet Vlarebo 2008 inperkt. De beslissing van de Raad van State om de werken stil te leggen was volgens critici immers gestoeld op een bijzondere interpretatie daarvan.

De bouwheer zegt ook verder te willen onderhandelen met actiegroepen, al beseft het dat het op die manier niet alle rechtszaken zal kunnen uitsluiten. Greenpeace en milieu-activist Thomas Goorden bijvoorbeeld stapten eerder al uit onderhandelingen met de regering.