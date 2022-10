Stromae eerste headliner Rock Werchter

Stromae speelt op donderdag 29 juni, de openingsdag van Rock Werchter. De ticketverkoop start op zaterdag 29 oktober om 10 uur.

Afgelopen zomer was Stromae nog een van de hoofdacts op Werchter Boutique. Het optreden scoorde op veel punten het maximum, schreef onze recensente toen. ‘Dit was wereldklasse.’ Het is van 2014 geleden dat de Brusselaar op het hoofdpodium van Rock Werchter stond.

Eerder dit jaar bracht Stromae zijn album Multitude uit, het eerste sinds Racine carrée uit 2013.

De organisatoren van Rock Werchter laten weten dat ze binnenkort nog meer namen willen lossen.