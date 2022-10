Meta Quest Pro-bril brengt het metaverse (iets) dichterbij

Met een nieuwe virtual­realitybril, de Meta Quest Pro, wil Meta de virtuele en de echte wereld met elkaar verbinden. Dat zal wel geld kosten.

Een jaar geleden maakte Mark Zuckerberg bekend dat hij zijn bedrijf Facebook omdoopte tot Meta en dat het bouwen van het metaverse zijn grote opdracht voor de komende jaren was. Maar veel kon hij toen nog niet laten zien van dat metaverse, behalve dan in vooraf opgenomen, met digitale effecten gecreëerde simulaties.

Dit jaar, op het virtuele Meta Connect-evenement dat dinsdagavond onze tijd plaatsvond, was er wat meer te zien. Al was ook dit keer niet helemaal duidelijk in hoeverre de demonstraties werden gesimuleerd. De belangrijkste stap voorwaarts is de Meta Quest Pro. Met dat apparaat wil Meta volgens Zuckerberg de beste virtualrealitybril maken die nu technisch haalbaar is, afgestemd op professionele gebruikers die ervoor kunnen en willen betalen.

De Meta Quest Pro zal het mogelijk maken om echte en virtuele beelden te combineren, in wat Zuckerberg ‘mixed reality’ noemt. Je zult bijvoorbeeld tegelijk collega’s kunnen zien die in dezelfde kamer staan en avatars van collega’s die zich elders in de wereld bevinden. Dat kan doordat de camera’s aan de buitenkant van de bril je omgeving registreren en doorgeven naar de beeldschermen aan de binnenkant. De huidige Quest 2-bril kan dat al in heel beperkte mate: met die bril aan kun je de echte omgeving zien in korrelig grijs. De Meta Quest Pro belooft scherpe kleurenbeelden.

De Quest Pro is een stuk dunner en lichter dan de Quest 2, deels dankzij andere lenzen, maar ook doordat de batterij nu niet meer in de kijker zit, maar in een apart doosje aan je achterhoofd.

De nieuwe bril wordt wel niet goedkoop: 1.499 dollar, of 1.799,99 euro, en dat is wat meer dan sommige VR-fans hadden gehoopt. Dit wordt de eerste in een ‘professionele’ lijn VR-brillen van Meta. Technologie uit die dure brillen zal geleidelijk doorsijpelen naar de consumenten­modellen, de opvolgers van de huidige Quest 2 (die zo’n 450 euro kost), beloofde Zuckerberg.

Teams-vergadering in 3D

De Quest Pro is vooral bedoeld voor zakelijke toepassingen. Daarbij heeft Meta blijkbaar vooral brainstorms en andere vergaderingen op het oog. Die verlopen volgens Zuckerberg beter wanneer je in 3D vergadert. Maar je zult niet verplicht zijn om een dure Quest Pro te dragen om aan zo’n virtuele vergadering deel te nemen: het zal ook kunnen vanop je smartphone of computer. En het zal zelfs kunnen met de vergadersoftware die mensen vandaag gebruiken: Zoom en Microsoft Teams. Meta maakte een samenwerking met Microsoft bekend, die onder meer inhoudt dat je vanuit de Teams-software aan een virtuele vergadering in Meta’s Horizon Workrooms omgeving zult kunnen meedoen, maar ook dat Teams-vergaderingen in virtuele realiteit kunnen worden gehouden met een Quest Pro.

Volgend jaar zal de Quest Pro waarschijnlijk concurrentie krijgen van een gelijkaardige bril waar Apple al jaren aan zou werken.

Mark Zuckerberg in de Metaverse Foto: Meta

Nu wel benen

Zuckerberg deed dinsdag een flink deel van zijn presentatie in de vorm van zijn avatar. Die zag er heel wat levensechter uit dan de versie die we eerder zagen (en die geregeld het onderwerp was van spot), al is het nog steeds een tekenfilmfiguur uit een Pixar-film. Meest opvallende verandering: de avatars in de huidige versie van Horizon Worlds (Meta’s prototype van een metaverse-omgeving, dat in ons land nog niet toegankelijk is) hebben geen onderste ledematen, ze zweven een eind boven de virtuele grond. Maar volgend jaar zullen ze benen krijgen, demonstreerde Zuckerberg. Die benen bewogen op een vrij natuurlijke manier, wat een technisch hoogstandje is: de camera’s die zijn ingebouwd in de bril, kunnen niet altijd zien waar je echte benen staan en dus moet de bril ‘raden’ met behulp van artificiële intelligentie.

Maar Meta werkt ook aan nog veel meer gedetailleerde, fotorealistische avatars. Die zullen het mogelijk maken dat uzelf en uw vrienden of collega’s er helemaal als zichzelf uitzien bij een virtuele vergadering in 3D. Ook daarvan toonde Zuckerberg een glimp.

Scepsis

Vorig jaar waren de reacties op Zuckerbergs metaverse-aankondiging verdeeld. In de maanden die volgden zijn talloze andere bedrijven op de metaverse-trein gesprongen, onder meer modebedrijven die virtuele luxekleding hopen te verkopen voor avatars. Maar er klonk ook veel scepsis: willen mensen wel een flink stuk van hun dag doorbrengen in een 3D-wereld, met een zware, zweterige VR-bril tegen hun gezicht gekneld?

Een jaar later is die scepsis allerminst verdwenen. De financiële resultaten van Meta waren het afgelopen jaar verre van schitterend: het aantal gebruikers en de reclame-inkomsten van de sociale netwerken van het bedrijf stagneren, terwijl de investeringen in het metaverse nu al miljarden kosten zonder dat duidelijk is of die in de volgende paar jaren (of ooit) zullen renderen. Die miljarden hebben in een jaar tijd in ieder geval wel indrukwekkende technische sprongen voorwaarts mogelijk gemaakt, toonde Zuckerberg dinsdag. Maar een doorbraak van het metaverse bij het brede publiek is niet voor morgen, als zo’n bril 1.800 euro kost.

Meta hoopt de groei van het metaverse te versnellen door er ook mensen zonder VR-bril in toe te laten. Zuckerberg belooft dat het mogelijk zal worden om Horizon Worlds en de andere VR-apps van het bedrijf te gebruiken met een laptop of smartphone. Maar of het publiek dat aantrekkelijk vindt, zal moeten blijken.

Zuckerberg benadrukte dinsdag dat Meta het metaverse niet in zijn eentje kan bouwen, en dat het van plan is met andere bedrijven samen te werken aan een open ecosysteem. ‘Ik geloof dat open netwerken die met elkaar samenwerken het beste zijn voor iedereen.’