Hoofdrolspeelster ‘Murder, she wrote’ overleden

Angela Lansbury, de actrice die wereldberoemd is door haar vertolking van Jessica Fletcher in de reeks Murder, she wrote, is overleden op 96-jarige leeftijd. Dat meldt haar familie.

Volgens haar familie overleed Lansbury in de nacht op dinsdag “vreedzaam in haar slaap”. Over vijf dagen zou ze 97 jaar geworden zijn. Haar carrière overspande acht decennia. Ze was in die periode zowel in films, reeksen als in het theater te zien.

Maar ze was al bijna zestig toen ze wereldwijd haar best herinnerde vertolking neerzette, in Murder, she wrote. De detectivereeks waarin ze de hoofdrol speelde liep van 1984 tot en met 1996, en was in veel landen te zien, ook in België. Uiteindelijk werden er meer dan 250 afleveringen van opgenomen. In 2001 volgde nog een laatste tv-film die aansloot bij de serie.

Lansbury was van Britse afkomst. Haar grootvader stond jarenlang aan het hoofd van Labour, haar moeder was een Ierse actrice. Haar familie vluchtte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog naar de VS. In 1945 sleepte ze al haar eerste oscarnominatie binnen, in de categorie ‘beste vrouwelijke bijrol’ voor haar rol in Gaslight. Maar ze wist de bekroning niet binnen te halen. Dat scenario herhaalde zich nog in 1946 en 1963, met rollen in The picture of Dorian Grey en The Manchurian candidate. Voor die beide rollen won ze wel een Golden Globe.

Vanaf de tweede helft van de jaren zestig ging ze zich meer op het theater toeleggen, ook met succes: in 1979 won ze een Tony-award voor haar vertolking in ‘Sweeney Todd’. Vanaf de jaren ‘80 stond haar carrière in het teken van tv-werk, met de rol van Jessica Fletcher als uitschieter. Dat personage was een schrijfster, die zelf ook moorden oploste.

Lansbury trouwde twee keer. Een eerste keer in 1945 met de vijftien jaar oudere Amerikaanse acteur Richard Cromwell. Dat huwelijk hield maar een jaar stand. In 1948 hertrouwde ze met Peter Shaw. Hij werd haar manager en dat bleef hij tot aan zijn dood in 2003. Lansbury heeft een zoon, Antony (voorheen producent van Murder, she wrote), een dochter, Deirdre Angela Shaw Battarrais, en een stiefzoon, David.