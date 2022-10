‘Ruimtekogel’ Nasa heeft koers asteroïde kunnen wijzigen

De poging van de ruimtevaartorganisatie Nasa om een asteroïde door een botsing van koers te doen veranderen, is geslaagd. Tot die vaststelling komt de Nasa, ruim twee weken na het experiment met de ‘ruimtekogel’.

De Dart-ruimtesonde werd al op 24 november vorig jaar gelanceerd. Op 27 september knalde het tuig zoals gepland met een snelheid van 24.000 km per uur tegen asteroïde Dimorphos. Bedoeling was te proberen of de baan van de asteroïde te veranderen. Niet evident: de ruimtesonde was zo’n 500 kilo zwaar en zo groot als een koelkast. De omvang van Dimorphos was eerder te vergelijken met een voetbalstadion.

Uit waarnemingen met telescopen blijkt dat experiment nu geslaagd. Voor de botsing deed Dimorphos 11 uur en 55 minuten over een rondje rond de nabijgelegen grotere asteroïde Didymos. Nu is dat 11 uur en 23 minuten, of een verschil van 32 minuten.

‘De Nasa heeft bewezen de aarde te kunnen verdedigen’, zegt Nas-hoofd Bill Nelson. Dimorphos was echter nooit een bedreiging voor de aarde: de botsing deed zich op ongeveer 11 miljoen kilometer van onze planeet voor.