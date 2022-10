Navo laat jaarlijkse oefening met kernwapens doorgaan

De jaarlijkse oefening met kernwapens van Navo die gepland staat voor volgende week gaat door. Dat heeft Navo-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag bevestigd, voorafgaand aan een Navo-vergadering in Brussel. Die oefening nu annuleren zou volgens hem ‘een verkeerd signaal’ zijn.

De jaarlijkse oefening ‘Steadfast Noon’ brengt de luchtmachteenheden van de Navo samen die in staat zijn om nucleaire wapens te gebruiken. ‘Het is een oefening die verzekert dat onze nucleaire wapens veilig en doeltreffend blijven’, aldus Stoltenberg. De oefening nu annuleren in het licht van de oplopende spanningen zou volgens hem ‘een verkeerd signaal’ zijn. De militaire sterkte van de Navo is volgens hem de beste manier om een escalatie te voorkomen.

Stoltenberg - die woensdag en donderdag de defensieministers van de lidstaten in Brussel ontvangt - benadrukte dat ‘we onze steun aan Oekraïne zullen opvoeren en voortzetten, zodat ze zichzelf kunnen blijven verdedigen en grondgebied bevrijden van Russische bezetting’.

Terwijl Oekraïne volgens hem het momentum heeft en belangrijke winsten boekt, grijpt Rusland steeds meer terug naar ‘gruwelijke en willekeurige aanvallen op burgers en kritieke infrastructuur’, een verwijzing naar de raketaanvallen op verschillende Oekraïense steden.

Een ‘teken van zwakte’ volgens Stoltenberg. ‘President Poetin faalt in Oekraïne. Zijn poging tot annexaties, gedeeltelijke mobilisatie en roekeloze nucleaire retoriek zijn de grootste escalatie sinds de start van de oorlog en tonen aan dat deze oorlog niet volgens plan verloopt’, aldus de secretaris-generaal.

Hij wees erop dat de bondgenoten een ongeziene steun aan Oekraïne hebben geleverd, leveringen die uit bestaande voorraden komen. De ministers zullen dan ook beslissingen nemen ‘om onze voorraden aan munitie en uitrusting te verhogen en de levering van capaciteiten te versnellen’. Daarvoor is de dialoog met de industrie al gestart, zei hij ook.

‘Als de ministers morgen vergaderen, is dat een uitstekende kans om te bekijken wat al is gedaan en welke beslissingen genomen kunnen worden, om te verzekeren dat we niet alleen uit bestaande stocks putten, maar ook de productie opvoeren van munitie en wapens.’ Bedoeling is om niet alleen de eigen voorraden aan te vullen, maar ook te kunnen blijven leveren aan Oekraïne.

‘We zullen onze vooruitgang in de versterking van de afschrikking en defensie van de Navo analyseren’, zei Stoltenberg nog over de vergadering van woensdag en donderdag. Ook zullen de bondgenoten de bescherming van kritieke infrastructuur opvoeren, na de sabotage aan de Nord Stream-pijpleidingen.

De Navo-baas zei nog dat Poetin de oorlog heeft gestart en die dus ook moet beëindigen, ‘door zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken’. ‘En president Loekasjenko (van Wit-Rusland, red.) moet de medeplichtigheid van Wit-Rusland in dit illegale conflict stoppen’, klonk het nog.

Loekasjenko had maandag meerdere beschuldigingen geuit aan het westen en Oekraïne en aangekondigd dat zijn land samen met Rusland troepen zal ontplooien.

De Oekraïense minister van Defensie, Oleksi Reznikov, zal deelnemen aan een vergadering van de contactgroep voor Oekraïne op woensdagnamiddag en daarna aan een werkdiner met de Navo-ministers. ‘Samen zullen we antwoorden op de dringende noden van Oekraïne’, aldus Stoltenberg. Hij verwelkomde de aankondigingen van lidstaten om meer geavanceerde luchtverdedigingssystemen en andere capaciteiten te leveren.