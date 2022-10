Koning Charles III wordt op 6 mei officieel gekroond

De ceremonie waarop de Britse koning Charles III gekroond wordt, zal plaatsvinden op 6 mei 2023. Dat heeft het Britse paleis laten weten.

Charles is al sinds het overlijden van zijn moeder Queen Elizabeth benoemd tot Britse vorst. De uitgebreide viering waarop de koning wordt ingehuldigd, laat in Groot-Brittannië traditioneel enkele maanden op zich wachten.

De plechtigheid in mei is dan ook vooral symbolisch. De huldiging zal ‘traditionele elementen’ bevatten, klinkt het in een mededeling. Toch zal die aansluiten bij de ‘huidige rol van de monarchie’.

Bij de kroning is een belangrijke rol weggelegd voor de aartsbisschop van Canterbury, de spirituele leider van de Anglicaanse kerk. Charles zal het heilig oliesel ontvangen, en een reeks symbolen zoals een scepter en ring. De viering zal plaatsvinden in Westminster Abbey, waar sinds Willem de Veroveraar in 1066 de Britse vorsten worden gekroond.

Op het moment van de kroning zal Charles 74 jaar zijn.