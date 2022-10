België mag opnieuw in VN-Mensenrechtenraad zetelen

België zetelt van 2023 tot en met 2025 in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). De kandidatuur van ons land is dinsdagnamiddag goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Ons land krijgt voor de derde keer een driejarig mandaat in de VN-Mensenrechtenraad, na de periodes 2016-2018 en 2010-2012. België was al jarenlang aan het lobbyen voor een nieuw mandaat. Het VN-orgaan, dat zich richt op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten, werd opgericht in 2006 en zetelt in het Palais de Nations in Genève.

Federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) reageert tevreden. ‘Elke dag zien we de beelden van mensen die op straat komen en eisen dat hun fundamentele mensenrechten gegarandeerd worden’, zegt minister Lahbib. ‘We horen die mensen en we steunen hun legitieme vraag. Het moedigt ons aan te werken aan een doeltreffende en responsieve Mensenrechtenraad.’

België ijvert ook al vele jaren voor de afschaffing van de doodstraf, klinkt het nog, en zal zorgen dat die ‘belangrijke kwestie’ op de agenda van de Mensenrechtenraad zal blijven staan.

Behalve België kregen nog dertien andere landen een driejarig mandaat in de Mensenrechtenraad: Algerije, Bangladesh, Chili, Costa Rica, Duitsland, Georgië, Kirgizië, de Malediven, Marokko, Roemenië, Zuid-Afrika, Soedan en Vietnam.