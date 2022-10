Podcast | De Croo had ambitie, maar zijn regering maakt het (alweer) niet waar

Het goede nieuws is dat onze regering een begroting heeft voor 2023 en verkiezingsjaar 2024. Het slechte nieuws is dat er geen geld is om ingrijpend beleid te voeren. Erger nog: verschillende partijen hebben niet eens de ambitie om iets wezenlijks aan te pakken. Vivaldi faalt daarom als hervormingsregering.





Met politiek journalist Bart Brinckman overlopen we waarom de regering-De Croo ook deze begrotingsronde niet heeft aangegrepen om een verschil te maken. Maar het is ook niet allemaal kommer en kwel en daarom bekijken we wat de ploeg wél heeft voor mekaar gekregen.

