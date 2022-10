Koen Fillet neemt ontslag bij VRT: ‘Ik ga vrolijk fluitend een nieuw avontuur tegemoet’

Radiomaker Koen Fillet (59) gaat weg bij de VRT. Hij wordt voltijds podcastmaker en kunstenaar. ‘Ik ben na de dood van mijn vader diep beginnen nadenken over wat ik nog wou van het leven.’

Net voor de grote vakantie nam Koen Fillet samen met zijn kompaan Sven Speybrouck na twaalf seizoenen afscheid van Interne keuken, een vaste waarde van Radio 1 op zaterdag. Maar nu komt er een definitiever afscheid: Fillet kondigde vandaag zijn ontslag aan bij de openbare omroep.

U wordt zestig in november. Dat is te jong om al met pensioen te gaan.

Koen Fillet: ‘Ik ga niet weg bij de VRT om niets te doen. Ik ben kunstenaar, ik ben van plan om veel meer tijd door te brengen in mijn atelier. En voor de kost zal ik ook podcasts maken.’

Wat voor podcasts?

‘Ik maak al podcasts voor The Phoebus Foundation, de kunststichting van Fernand Huts, over de hoogtepunten uit zijn collectie. Dat werk zal ik intensifiëren. Ik heb ook gesprekken lopen met andere opdrachtgevers, maar daar kan ik voorlopig nog niets over zeggen.’

‘Ik wil hoe dan ook meer tijd om te schilderen, ik zal moeten opletten dat mijn werk als podcastmaker mijn werk als kunstenaar niet te veel in de weg zit.’

Zullen uw podcasts in het verlengde liggen van wat u deed in Interne keuken?

‘Ja, het is mijn bedoeling om mij te beperken tot de kunsten en populaire wetenschap.’

Net voor de zomer hebben we u het laatst gehoord op Radio 1. U was vragende partij om te stoppen met Interne keuken omdat u het ritme te dwingend vond, zei Jan Knudde, het nethoofd van Radio 1, in onze krant.

‘Het is iets genuanceerder dan dat. Mijn vraag was niet om het programma stop te zetten, ik wou een time-out. In januari is mijn vader gestorven en aan zijn overlijden is een periode van dementie voorafgegaan. Die periode heeft er bij mij flink ingehakt, omdat ik mezelf en mijn eigen toekomst in mijn vader zag – je zou het een late midlifecrisis kunnen noemen. Ik ben toen diep beginnen na te denken over wat ik nog wou van het leven. Ik heb tegen Jan gezegd: “Als dit seizoen van Interne keuken is afgelopen, wil ik vier maanden vakantie nemen.” Ik heb ook een jobcoach ingeschakeld om de chaos in mijn hoofd te structureren. Na vier maanden van veel nadenken en praten met mensen, dacht ik: weet je, ik ga springen. Mijn lange vakantie hoefde voor mij niet het einde van Interne keuken te betekenen, maar de dominostenen zijn uiteindelijk wel zo gevallen.’

Als opvolger van Interne keuken kwam er Voorproevers, met wisselende presentatoren, tijdens de werkweek na zessen. Was u daar niet bij betrokken?

‘Ik heb Voorproevers mee voorbereid en mijn stoel stond klaar om het programma ook mee te presenteren. De afspraak was dat ik het vanaf 1 november van Bent (Van Looy, red.) zou overnemen. Maar het is anders gelopen: ik ga nu vrolijk fluitend een nieuw avontuur tegemoet. Zonder slaande deuren, voor alle duidelijkheid. Ik sluit niet uit dat ik als freelancer ooit nog voor de VRT werk, al zijn er daar voorlopig geen concrete plannen voor. Meer vrijheid en meer geluk, dat is het plan.’