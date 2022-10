Storm Julia heeft in Centraal-Amerika aan minstens 26 mensen het leven gekost. Vier mensen zijn vermist, zo is meegedeeld door de betrokken overheden. De storm had zich vrijdag boven de Caribische Zee gevormd en was zondagnacht als orkaan van de laagste categorie aan land gegaan in Nicaragua. In dat land werd eveneens grote schade aangericht, maar er zijn tot nu toe nog geen slachtoffers.