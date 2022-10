MR wil ‘blijven vechten’ voor fiscaal voordeel tweede woning

Het laatste woord is nog niet gezegd over de beslissing het belastingvoordeel voor de tweede woning te schrappen. De MR wil de komende jaren ‘blijven vechten’ voor de woonbonus.

John Hendrickx, de woordvoerder van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, zegt op Twitter dat ‘MR blijft vechten voor het behoud van het fiscale voordeel voor een tweede woning’. Hij wijst erop dat sowieso is afgesproken dat het voordeel behouden blijft voor wie er nu al recht op heeft.

Tijdens de onderhandelingen is afgesproken dat de maatregel in 2024 verdwijnt, maar Hendrickx maakt duidelijk dat MR niet echt achter die beslissing staat. ‘Waarom zouden we dat enkele maanden voor de verkiezingen afschaffen?’, vraagt hij zich af. In een reactie op zijn eigen tweet voegt hij daar nog aan toe ‘tussen nu en 2024’ te blijven vechten ‘voor het verdere behoud van het voordeel’.

Maximaal 705 euro

In Vlaanderen is het zo dat er sinds 2020 geen woonbonus meer is op de eerste woning, maar wie leent voor een tweede woning, kan wel nog aanspraak maken op de federale woonbonus. Dat kan een voordeel van 705 euro per ontlener opleveren. In Wallonië bestaat er ook nog een soort woonbonus voor de eerste woning, in de vorm van de cheque habitat. Het verschil tussen de voordelen voor de eerste en tweede woning is er dus minder groot.

Bij de vorige begrotingsopmaak stond de woonbonus voor tweede woningen al ter discussie, maar MR lag toen dwars. De besparing brengt niet veel geld in het laatje. Omdat de afschaffing alleen geldt voor nieuwe leningen, wordt voor volgend jaar gerekend op een opbrengst van 10 miljoen euro. Op termijn loopt dat op tot 100 miljoen euro.