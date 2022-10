Het wemelt van de mensen die behandelingen aanbieden voor burn-outs, maar wetenschappelijk is onduidelijk wat werkt. ‘Mijn belangrijkste tip? Gooi je boek weg en zoek zelf uit wat werkt.’

In boekhandels liggen stapels zelfhulpboeken over burn-out, duizenden coaches bieden in vlogs en blogs hun oplossingen aan. Maar de diagnose burn-out bestaat niet, zegt de Nederlandse psychiater Christiaan ...