Arne Marit wint Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Arne Marit heeft de Sluitingsprijs Putte-Kapellen gewonnen, de laatste wegkoers van het seizoen op Belgische bodem. Hij haalde het nipt in een massasprint.

Verrassende naam aan de start dinsdag was die van Iljo Keisse. De 39-jarige Oost-Vlaming van Quick Step-Alpha Vinyl leek zondag in de Memorial Van Steenbergen een punt achter zijn wegcarrière te hebben gezet, maar afgelopen nacht kreeg hij te horen dat hij aan de start in Putte verwacht werd.

De renners kregen op de Vlaamse wegen 167 kilometer voor de wielen geschoven. Een kopgroep van liefst 18 renners, met onder meer voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt, rukte zich los van het peloton en trok ten aanval. De gewenste grote voorsprong kregen de vluchters niet. Met nog zo’n 15 kilometer te gaan werden ze bij de lurven gevat.

Het sein voor Iljo Keisse om zich nog eens te tonen. Hij trok bij het ingaan van de laatste ronde stevig ten aanval. Een elitegroepje ontstond en leek lange tijd voor de zege te vechten. Met nog twee kilometer te gaan, leek de kopgroep dan toch gegrepen te worden, waarna Keisse nog een laatste keer ten aanval trok.

Onder impuls van Sport Vlaanderen-Baloise werd het alsnog een massasprint. Coen Vermeltfoort leek daarin lang op weg naar een vierde Nederlandse winnaar op rij, maar de 23-jarige Belg Arne Marit bekroonde het werk van zijn ploeg door nog net iets eerder zijn wiel over de finish te gooien.