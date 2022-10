De PS weigerde een aanpassing van de ambtenarenpensioenen, waarna een verhoging van de effectentaks werd geschrapt. Premier Alexander De Croo zag zijn zorgvuldig gebouwd kaartenhuisje in elkaar stuiken en had de hele nacht nodig om het weer op te tuigen.

No way, zette PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne maandagavond rond 21.00 uur zijn hakken in het zand, toen de discussie over de perequatie van de ambtenarenpensioenen opnieuw oplaaide. De perequatie ...