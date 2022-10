Willem-Alexander vliegt ‘zelf’ naar Zweden voor staatsbezoek

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Zweden aangekomen voor een staatsbezoek. Het koningspaar zat niet bij elkaar tijdens de vlucht: Willem-Alexander nam plaats in de cockpit als copiloot.

Willem-Alexander heeft al langer een vliegbrevet. Hij maakte nu van de gelegenheid gebruik om als copiloot zelf naar de bestemming van zijn staatsbezoek te vliegen. Op het vliegveld Arlanda van Stockholm werden hij en Maxima hartelijk verwelkomd door de Zweedse kroonprinses Victoria. De koning daalde in maatpak de trap af, wat doet vermoeden dat hij aan boord nog snel andere kleren had aangetrokken.

Gastpiloot

In 1989 behaalde Willem-Alexander het brevet dat noodzakelijk is om met een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen. Sinds 2001 is hij in het bezit van het Airline Transport Pilot License (ATPL). Om zijn vlieguren bij te houden, vliegt hij als gastpiloot bij KLM, een onbezoldigde functie.

In 2017 liet de Nederlandse vorst zich omscholen naar de B737, een beslissing die al was genomen voor het regeringsvliegtuig van type veranderde: de Nederlandse regering vloog toen nog met een Fokker, in 2019 nam ze pas een B737 in gebruik.

Een hartelijk koninklijk onthaal, in maatpak. Foto: afp

Een week geleden maakte Willem-Alexander nog een vlucht vanuit Eindhoven voor een oefening boven de Waddenzee. Hij hielp daar bij het bijtanken van gevechtsvliegtuigen. Voor air-to-air refueling – gevechtsvliegtuigen zoals een F16 of een F35 bijtanken in de lucht, zodat die niet hoeven te landen – werkt Nederland samen met onder meer België.