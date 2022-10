Speelgoedbedrijf Lego plaatste dinsdag in het station Brussel-Centraal een levensgroot standbeeld van zevenkampster Nafi Thiam. 9 van de 10 standbeelden in Belgen zijn beelden van mannen. Daarom maakte Lego een standbeeld van een inspirerende vrouw.

De tweevoudig olympisch kampioene is ambassadrice van de Lego-campagne ‘Get ready for girls’. Thiam: ‘De afgelopen jaren is de positie van vrouwen in de sport sterk verbeterd, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering. Ik vind het een eer om ambassadeur te zijn voor deze campagne. Ik hoop door deze rol jonge meisjes te inspireren en hen te laten zien dat ook zij een plaats hebben in de sport. Niet alleen als atleten, maar ook in besluitvormingsfuncties. Ik wil dat ze weten dat hun stem ertoe doet.’