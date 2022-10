Tabak en e-sigaret duurder, maar straks wel 0 procent btw op groenten en fruit?

De federale regering haalt de komende twee jaar 275 miljoen euro extra uit accijnzen op tabak en vapers. Tegelijk belooft Vivaldi ook een echte ‘gezondheidsshift’, al is dat nog niet concreet.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beloven tegen begin 2023 met een concreet plan te komen voor een ware gezondheidsshift. Lees: ongezonde voedings- en levensmiddelen moeten duurder worden en gezonde juist goedkoper.

Dat eerste concretiseerde zich voorlopig al in de beslissing van de federale regering om de accijnzen op tabak op te trekken. Dat moet de schatkist 75 miljoen euro opleveren in 2023 en in 2024 zelfs 200 miljoen, omdat ook vapers en vloeistoffen voor de elektronische sigaret dan extra belast zullen worden.

De tweede stap moet dan nog gezet worden, namelijk het terugbrengen van de btw op groenten en fruit naar nul procent. Van Peteghem legde die btw-verlaging in juli al op tafel, als onderdeel van zijn blauwdruk voor een grote fiscale hervorming. Over het principe lijkt de federale regering het intussen eens, maar de concrete uitwerking moet dus begin 2023 volgen.

Bovendien sluit het kabinet-Vandenbroucke niet uit dat die gezondheidsshift nog veel verder kan gaan. In het verleden kwam onder meer een suikertaks al een paar keer op tafel, al was daar in de blauwdruk van Van Peteghem geen sprake van.