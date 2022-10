Peter Van Geit (50), een ervaren Belgische trekker uit Lokeren, en zijn vriendin Sneha (22) zijn na vier hachelijke nachten op 4.000 meter hoogte in de Indiase bergen gered. De twee kwamen in de problemen toen Sneha sneeuwblind raakte.

Op 5 oktober stakPeter Van Geit – die al meer dan twintig jaar in India woont – samen met zijn vriendin Sneha de Kaliheni-pas in de Bara Bhanghal-vallei over. Sneha kreeg last van sneeuwblindheid, een ...