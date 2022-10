Curator Hermitage stapt op ‘uit schaamte’

Dmitri Ozerkov, curator bij de Hermitage in Sint-Petersburg, legt zijn functie neer. Hij zegt niets meer gemeen te hebben met het Rusland van vandaag.

Ozerkov was ruim twintig jaar in dienst bij het museum als curator hedendaagse kunst. Onder zijn leiding was onder meer werk van Marlene Dumas, Anselm Kiefer en Jan Fabre te zien in het museum. De curator lichtte zijn besluit vorige week toe in een lange Instagram-post, meldt Artnet.

Sinds maart al nam Ozerkov niet meer deel aan activiteiten van het museum. Zijn besluit om op te stappen werd definitief, toen hij een interview las met Mikhail Piotrovsky, de directeur-generaal van de Hermitage. In de overheidskrant Rossiiskaya Gazeta betuigde die zijn steun aan de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.

Toen de Hermitage het project rond hedendaagse kunst opzette, was dat volgens Ozerkov ‘gebouwd op dialoog en wederzijds respect voor talen en landen, nationaliteiten en religies, geschiedenis en moderniteit’. Dat zag hij wegvallen toen Rusland zijn troepen naar Oekraïne stuurde. De schaamte over de misdaden die er gepleegd zijn, schrijft hij, is zijn deel.

De kunsthistoricus nam ook ontslag aan de universiteit van Sint-Petersburg en de cultuurraad van de stad.

In maart verbrak de Hermitage Amsterdam al de banden met haar moedermuseum en zette ze per direct een tentoonstelling over Russische avant-gardekunst stop.