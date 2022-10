Poort Klein Kasteeltje blijft dicht na incident

De chaos blijft duren aan de poort van het Klein Kasteeltje. Medewerkers van Fedasil zijn de situatie beu en vragen Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (CD&V), om snel actie te ondernemen. In tussentijd sloten ze de deuren.

Vandaag blijft de achterpoort van het Klein Kasteeltje dicht voor asielzoekers. Zij worden rechtstreeks omgeleid naar Ariane, een noodopvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar ze in allerijl worden opgevangen. Het is nog onduidelijk of de poort later vandaag, of morgen, opnieuw open zal gaan.

De medewerkers van Fedasil, die instaan voor de opvang van asielzoekers, vrezen opnieuw voor hun eigen veiligheid en die van asielzoekers. ‘De collega’s bekijken momenteel wat er mogelijk is’, klinkt het in een officiële reactie.

Maandag moest de politie tussenkomen om de veilige doorgang van asielzoekers, die per bus werden vervoerd vanaf de Pachecolaan naar het Klein Kasteeltje, en die van medewerkers te garanderen, valt te horen binnen het agentschap. Grote groepen mensen, die de afgelopen dagen en weken geen opvangplaats kregen, slapen voor de poort. De medewerkers van het Klein Kasteeltje zijn de werkomstandigheden beu.

Winterplan op tafel

De sluiting is een sterk signaal aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) om snel in meer opvangplaatsen te voorzien. Het netwerk van Fedasil kan de instroom niet meer aan: de opvang van alleenstaande mannen werd zelfs tijdelijk gestaakt. Zelfs voor mensen met een bevel van de rechtbank in de hand – dat aantal loopt intussen al op tot bijna 4.500 sinds het begin van dit jaar – is er niet altijd plaats. Ook vluchtelingen met kwetsbare profielen, onder wie mensen met ernstige ziektes, slapen daarom op straat.

De medewerkers van Fedasil, die instaan voor de opvang van asielzoekers, vrezen opnieuw voor hun eigen veiligheid en die van asielzoekers. Foto: Kristof Vadino

De Moor beloofde maandag meer opvangplaatsen in een winterplan. ‘Bovenop de 31.000 plaatsen die vandaag al bestaan, zetten we in op capaciteitsverhoging. Bovendien werken we samen met Brussel voor noodopvang tijdens de winter’, zei ze in een persbericht, waarin ze benadrukt dat ook de uitstroom van mensen uit de opvang sneller moet.

Het middenveld wil vooral snel resultaten zien: ‘We lezen dat er extra opvang zal komen maar hoeveel plaatsen dat zullen zijn, is nog onduidelijk’, zegt Thomas Willekens, medewerker van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. ‘Het zou zelfs kunnen dat er binnenkort 21 minderjarigen op straat moeten slapen. Dat moet te allen tijde vermeden worden.’

Medische nood

Intussen zal Artsen zonder Grenzen (AzG) vanaf woensdag medische hulp bieden aan het aanmeldcentrum aan de Pachecolaan, waar ook mensen met tuberculose en vergevorderde huidaandoeningen aan hun lot worden overgelaten. Fedasil kan namelijk al maanden geen enkel medisch onderzoek bieden aan nieuwkomers, zegt AzG. ‘De Belgische overheid ontzegt hun de steun waar ze recht op hebben.’