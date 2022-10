Nederlands tv-programma ‘Spoorloos’ koppelde zeker twee deelnemers aan verkeerde familie

Het populaire Nederlandse tv-programma Spoorloos heeft zeker twee personen die deelnamen aan het programma gekoppeld aan de verkeerde biologische familie.

Omroep KRO-NCRV geeft de twee gevallen toe en gaat zestien zaken waarbij een Colombiaanse fixer betrokken was, herbekijken. Dat laat de zender weten in een reactie op de bevindingen in RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In die aflevering wordt de Colombiaanse fixer Edwin Vela onderzocht. Hij deed jarenlang voor Spoorloos onderzoekswerk in Colombia.

Het verhaal begint bij Barbara Quee die in 2005 meedoet aan Spoorloos. In de uitzending van destijds is te zien dat Barbara te horen krijgt dat haar moeder is gevonden, maar dat ze geen contact meer met haar wil. Het zou te ‘gevaarlijk’ zijn omdat ze ondergedoken zit voor de politie en criminelen. Zij vraagt haar dochter dan ook om geen contact met haar te zoeken.

Bij Barbara leidt het verhaal meteen tot argwaan. Zij vraagt zich af hoe Spoorloos haar heeft gevonden, als ze geen vaste woon- of verblijfplaats heeft en ondergedoken leeft. Ook snapt ze niet dat er geen foto’s zijn gemaakt. Een echt antwoord komt er niet.

Dezelfde merkwaardigheden waren er rond de zaak van Kristian van der Mark, die via Spoorloos bijna twintig jaar geleden zijn halfbroertje gevonden dacht te hebben in Colombia. Hij wilde iets goeds voor hem doen en betaalde zijn schoolgeld. Zijn biologische moeder werd niet gevonden.

Maar het contact verwaterde en Van der Mark begon te twijfelen aan het hele verhaal. Hij begon een eigen onderzoek en schakelde de Nederlandse onderzoeksjournalist Kees van der Spek in. Samen reisden ze naar Colombia en vonden er uiteindelijk zijn biologische moeder terug. De zogenaamde halfbroer waar hij contact mee had, bleek niet zijn halfbroer te zijn maar een onbekende.

DNA-test

Kees van der Spek denkt dat mogelijk zelfs vijf mensen aan verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld via het programma. De journalist vindt het eigenlijk niet kies om een ander programma dat goed werk verricht te bekritiseren. ‘Je moet ervan uitgaan dat Spoorloos gewoon te goeder trouw handelt’, zegt hij.

De familieleden die aan een verkeerde moeder of halfbroer gekoppeld werden, verwijten de programmamakers niet dat ze onzorgvuldig zijn geweest in hun zoektocht. Maar wel dat ze na de uitzending niet of nauwelijks nog reageerden op de vragen waar ze mee bleven zitten.

De Spoorloos-redactie zegt in een reactie: ‘In de afgelopen dagen hebben wij uit zorgvuldigheid persoonlijk contact opgenomen met alle personen die destijds met hulp van Spoorloos in Colombia hun biologische ouder of andere familielid hebben gevonden via onze lokale man ter plaatse. Wij zijn zelf ook geschrokken van de bevindingen over Edwin Vela in Colombia’, klinkt het. ‘Van de in totaal zestien zaken waar Vela is bij betrokken geweest, zijn er nu twee mismatches bekend en zijn twee matches bevestigd door eerder DNA-onderzoek. De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst bieden we de betrokkenen alsnog een DNA-test aan. Zo’n DNA-test gebeurt pas sinds 2019 standaard’, klinkt het.