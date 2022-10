Oekraïne werd maandagochtend stevig wakkergeschud. Over het hele land regende het raketten in grote steden. Ook de hoofdstad Kiev, die sinds de Russische terugtrekking eind maart niet meer belaagd werd, kreeg er van langs. Een dag later bevinden de inwoners van Kiev zich opnieuw op straat om de brokstukken op te ruimen en hun leven te midden van de oorlog te hernemen.