Woonbonus tweede woning afgeschaft, tijdskrediet ingeperkt: dit weten we al over het begrotingsakkoord

De regering heeft een begrotingsakkoord bereikt voor 2023 en 2024. Premier Alexander De Croo wordt vanmiddag in de kamer verwacht om zijn beleidsverklaring uit te spreken. Dinsdagochtend sijpelden al enkele van de beslissingen door.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil het begrotingstekort tegen het einde van zijn legislatuur terugdringen van 23 miljard naar zo’n 19 miljard, een structureel tekort van 3,2 procent van het bbp. Daarvoor moeten er besparingen, nieuwe belastingen en hervormingen komen. De volledige beleidsverklaring zal de premier om 14.15 uur vanmiddag uitspreken, tijdens zijn State of the Union in de Kamer.

Brede overwinsttaks

De regering is het eens geraakt over een overwinstbijdrage voor de energiesector. Ze besliste dat de sector een belasting zal betalen op de overwinst van dit en volgend jaar. Tussen januari en november van dit jaar zal alle winst boven de 180 euro megawattuur afgeroomd worden. Tussen december en juni volgend jaar wordt het plafond op 130 euro per megawattuur gelegd. Als de hoge prijzen na juni aanhouden, kan de maatregel met zes maanden verlengd worden.

Een uitgelaten minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Foto: belga

Dankzij die afroming zullen Belgische gezinnen de eerste drie maanden van volgend jaar een energiekorting krijgen van 196 euro per maand. De hoogste inkomens zullen een deel van die korting moeten terugstorten.

Er zou ook een akkoord zijn om de werkgevers te steunen bij de indexering van de lonen. In het eerste en het tweede kwartaal zouden de werkgeversbijdragen op het extra loon door indexering kwijtgescholden worden, in totaal een miljard euro. Voor het derde en vierde kwartaal zouden de werkgevers uitstel krijgen voor de betaling van de werkgeversbijdrage op het extra loon door indexering.

Tijdskrediet moet beginnen voor kind vijf jaar is

Behalve een tegemoetkoming voor gezinnen zal de overheid ook besparingen introduceren. Zo wordt de mogelijkheid om tijdskrediet te nemen om voor kinderen te zorgen ingeperkt. Het tijdskrediet zal voortaan moeten beginnen voordat het kind vijf jaar is, vandaag is dat nog acht jaar. Bovendien zal in dat geval nog maar 48 maanden tijdskrediet opgepakt kunnen worden tegenover 51 maanden vandaag.

Petra De Sutter (Groen) moet besparen op de bedrijfsrestaurants van de overheid. Foto: belga

Ook wordt er geschrapt in de extra vergoedingen voor 50-plussers met tijdskrediet en zullen de werkgevers een hogere werkgeversbijdrage moeten betalen voor hun werknemers met brugpensioen. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zal ook niet meer betalen voor de outplacement van werknemers, omdat dat een regionale bevoegdheid is. Al die maatregelen leveren volgend jaar een besparing op van 50 miljoen euro bij de RVA, en tot 70 miljoen euro in 2024.

Vanaf 2024 verdwijnt ook de woonbonus voor de tweede woning. Tijdens de begrotingsonderhandelingen vorig jaar had de MR zich daar nog heftig tegen verzet. De maatregel brengt niet zo veel geld in het laatje: volgend jaar levert de besparing maar zo’n 10 miljoen euro op. Op termijn loopt dat op tot 100 miljoen euro.

Minder geld voor spoor

De federale ambtenaren zien van hun beloofde loonsverhoging alleen de maaltijdcheques overblijven en Petra De Sutter (Groen) moet besparen op de bedrijfsrestaurants van de overheid. De loonsverhoging bij de politie zal in fasen ingevoerd worden en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) krijgt de komende jaren een pak minder geld voor het spoor dan gevraagd.