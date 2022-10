Nikiforov botst op Europees kampioen op WK judo en moet naar herkansingen

Geen finale voor Toma Nikiforov op het WK judo in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de klasse tot honderd kilogram won onze 29-jarige landgenoot zijn eerste twee partijen, maar verloor hij in de kwartfinale van Europees kampioen Michael Korrel.

Tweevoudig Europees kampioen Nikiforov had dinsdagochtend in zijn kwartfinale weinig verhaal tegen regerend Europees kampioen Michael Korrel. De Nederlandse nummer twee van de wereld domineerde de kamp van start tot finish en scoorde twee waza-ari’s. Onze landgenoot maakt nog kans op een bronzen medaille. Dan moet hij eerst in de herkansingen voorbij de Canadees Shady Elnahas.

Nikiforov was in zijn eerste kamp op het WK snel op achterstand gekomen tegen Dzhafar Kostoev, die een waza-ari scoorde. Maar de opgepepte vicewereldkampioen van 2017 en nummer acht op de wereldranglijst keerde de situatie al snel om door terug te slaan met twee waza-ari’s.

In de derde ronde tegen de jonge Hongaar Zsombor Veg, nummer 24 van de wereld, had Nikiforov het aanvankelijk ook niet onder de markt, maar de Belg met Bulgaarse roots zag op veertig seconden van het einde zijn aanvalslust beloond met een waza-ari toen hij zijn opponent met een beenveeg tegen de grond kreeg.

Nikiforov was met veel ambitie afgezakt naar Tasjkent, ondanks een verdraaide duim eind augustus op de European Cup in Coimbra. ‘Het is even geleden dat ik een medaille pakte op een WK (van zijn zilveren plak op het WK van 2017 in Marrakech, red.)’, aldus het zwaargewicht voor de start van het toernooi. ‘Bijgevolg ben ik zeer gemotiveerd. Voor mij was het een van de zwaarste voorbereidingen, met heel veel trainingskampen in het buitenland. De timing van dit WK is niet echt optimaal. Het volgende WK is al binnen zes à zeven maanden. Nog een goed gevulde World Judo Tour na het WK met als afsluiter de Masters in december, dus het gaat nog druk worden. We moeten opletten dat we ons niet verbranden naar de belangrijkste toernooien toe. Aangezien we allemaal hoog op de ranking staan, zullen we selectief te werk gaan. Momenteel voel ik me goed en klaar om er tegenaan te gaan op het WK.’

Berger meteen uitgeschakeld

Bij de vrouwen ging Sophie Berger er op de laatste dag van het WK judo meteen uit in de categorie tot 78 kilogram. Onze 25-jarige landgenote verloor in haar eerste ronde van de Italiaanse Giorgia Stangherlin met twee waza-ari’s.