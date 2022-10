Bekend Antwerps café Pelgrom sluit: 15de-eeuwse kelders staan leeg

In alle stilte werden de boeken van het bekende café-restaurant Pelgrom in Antwerpen neergelegd. De coronacrisis gaf de doodsteek. Het pand – inclusief middeleeuwse kelders – staat intussen al een hele tijd te huur.

Wie vandaag langs café Pelgrom in de Pelgrimstraat passeert, staat voor een gesloten deur. En dat is al een hele tijd zo. ‘Corona leidde tot ons faillissement’, vertelt Johan Snoeys, die de zaak 28 jaar lang uitbaatte. ‘De situatie bleek onhoudbaar, dus hebben we de boeken neergelegd.’

Decennialang was de Pelgrom een trekpleister. Wie de 15de-eeuwse kelders binnenwandelde, werd naar de middeleeuwen gekatapulteerd. Kaarsen op tafel, barokke muziek op de achtergrond. De zaak werd eind jaren 70 opgericht door Jean Badts, die vier jaar de tijd nodig had om de kelders uit te graven en te restaureren.

Make-over

In 1993 nam Snoeys het roer over. Ruim twintig jaar wist ook hij de zaak met veel succes te runnen. Maar de aanslagen in Parijs en vier maanden later in Zaventem en Brussel gooiden roet in het eten. De toeristen, voor wie de Pelgrom een must-see was, bleven weg.

Johan Snoeys in 2018 na de make-over van café Pelgrom. Foto: Dirk Kerstens

Eind 2018 werd het hele concept omgegooid. Het café onderging een complete make-over. ‘We gingen resoluut voor een Belgisch totaalconcept’, vertelt Snoeys. ‘We serveerden 101 Belgische bieren, waarvan 24 op tap.’ Op het menu stonden voortaan Belgische klassiekers zoals kaas- en garnaalkroketten, stoofvlees met friet en vol-au-vent. En de barokmuziek werd ingeruild voor Belgische klassiekers. ‘We richtten onze pijlen op de Antwerpenaar zelf en dat sloeg enorm aan. We maakten zelfs een mooie groei van 15 procent.’

Terrascultuur

Maar anderhalf jaar later stak corona de kop op. ‘Net zoals iedereen moesten ook wij op 13 maart 2020 de deuren sluiten. We hebben het nog een tijdje uitgehouden, maar de situatie werd onhoudbaar. In het 15de-eeuwse gebouw was het onmogelijk om aan de geldende ventilatienormen te voldoen. Bovendien konden we onmogelijk ons terras uitbreiden.’

Het gebrek aan ruimte voor een terras speelde de zaak overigens al langer parten. ‘Tijdens de zomermaanden was de Pelgrom altijd leeg. We dachten er daarom over om een tweede café te openen tijdens het zomerseizoen, met een groot terras, want er is in ons land een enorme terrascultuur ontstaan en wij konden daar niet op inspelen.’

Maar die plannen kon Snoeys helaas niet meer realiseren. ‘De coronacrisis heeft veel te lang geduurd. De eigenaar van het pand wilde ons bovendien geen uitstel geven voor het betalen van de huur. De situatie werd onhoudbaar. Na 28 jaar konden we niet anders dan het faillissement aanvragen.’

Intussen staat het pand in de Pelgrimstraat al geruime tijd te huur. ‘Pelgrom was een echt instituut dat ik de helft van mijn leven heb mogen runnen’, zegt Snoeys. Welke toekomst de legendarische kelders nu tegemoetgaan, is nog onduidelijk.