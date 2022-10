Vuurpijlgooier Beerschot krijgt celstraf en vijf jaar stadionverbod

Jorn V.d.B., de Beerschotsupporter en hooligan die vorig jaar tijdens de stadsderby een vuurpijl in het vak met Antwerpsupporters gooide, is veroordeeld tot twee jaar cel en een stadionverbod van vijf jaar. Aan de club moet hij 8.000 euro schadevergoeding betalen.

De 28-jarige Jorn V.d.B. uit Wilrijk is door de rechtbank veroordeeld omdat hij in december vorig jaar tijdens de door Royal Antwerp F.C. gewonnen stadsderby vanuit de tribune het veld opgelopen was en een vuurpijl in het vak met Antwerpsupporters had gegooid.

‘Het was niet alleen levensgevaarlijk, hij stond ook niet stil bij de gevolgen voor zijn eigen club, Beerschot’, zei advocate Nino Darsalia, die namens de Kielse club optrad. Beerschot had een exuberante schadevergoeding van 254.000 euro geëist, maar daar ging de rechtbank niet in mee.

V.d.B. moet aan zijn club 8.000 euro betalen, hij kreeg ook een stadionverbod van vijf jaar. De rechtbank veroordeelde de hooligan daarnaast tot een boete van 1.200 euro en een celstraf van twee jaar, waarvan tien maanden met uitstel.