Meer dan 1.500 patiënten met corona in Belgische ziekenhuizen

De coronacijfers blijven stijgen. Er liggen opnieuw meer dan 1.500 mensen met of wegens een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Er liggen 1.548 patiënten met corona in de ziekenhuizen. Dat is een stijging met 18 procent in vergelijking met een week geleden. Het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorg is in dezelfde periode met toegenomen tot 75.

Dagelijks worden er gemiddeld 111,3 coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen, meldt Sciensano. Dat is 18 procent meer dan een week eerder.

Het aantal geregistreerde besmettingen met Covid-19 stijgt ook. Tussen 1 en 7 oktober werden dagelijks gemiddeld 3.153 coronagevallen vastgesteld, een toename met 11 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Eén op de vier tests gaf een besmetting aan.

Tijdens de eerste week van oktober vonden gemiddeld 7 overlijdens per dag plaats na een besmetting met het coronavirus. Dat is een stijging met 81 procent op zeven dagen tijd.