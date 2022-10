Bewoners mogen naar huis na explosie in Edegem

In Edegem zijn de bewoners van een appartementsgebouw aan Hazelbos naar huis kunnen terugkeren, nadat er eerder in de nacht een explosie had plaatsgevonden op straat. Dat zegt de lokale politie. Bij de explosie raakte een wagen zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden.

‘De ontploffing deed zich om 1.35 uur voor aan een wagen’, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA).

De geëvacueerde omwonenden werden opgevangen in een hotel in de buurt. Eén persoon werd vanwege haar algemene gezondheidstoestand uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar de politie benadrukt dat dat niets met de explosie te maken had.

De explosie gebeurde door kwaad opzet. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Of er een link is met het drugsmilieu is nog niet duidelijk. Er is een onderzoeksrechter gevorderd.

