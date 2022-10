De mikado van de begroting werd maandagavond serieus door elkaar geschud. Door een besparing van tafel te halen, gingen er plots ook tal van andere pakketten aan het schuiven.

‘Alles is weer in beweging’, zo was te horen bij het kabinet van een vicepremier. Enkele deel­afspraken die in de voorbije dagen tot stand waren gekomen, werden vlak voor 22 uur weer on hold gezet. De ...