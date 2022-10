Als het einde nadert, gooien we de bucketlist in de vuilnisbak

Weet u nog waar u was net voor de lockdowns ingingen? Als u nog een laatste keer iets ging drinken, dan is de kans groot dat het in uw vertrouwde kroeg was. Als er nog weinig tijd rest, verkiezen we vertrouwd boven nieuw, blijkt uit nieuw psychologisch onderzoek.

Verandering van spijs doet eten. Psychologen weten dat ook. Dat mensen nieuwe en spannende zaken of activiteiten verkiezen boven vertrouwde, wordt gestaafd door de vakliteratuur. Doorgaans gaat het dan om keuzes met een hedonistische lading: een restaurant- of cafébezoek (en wat je daar bestelt), een reisbestemming (en welke plekken je daar bezoekt), maar evengoed je hobby’s.

Als verklaring wordt aangevoerd dat de ‘lustbevrediging’ het grootst is bij nieuwigheden. Activiteiten die we nog nooit hebben gedaan of zaken die we nog niet hebben ervaren, houden onze aandacht sterker vast, en daardoor zouden we er meer van genieten. Nieuwe ervaringen zouden ook onze nieuwsgierigheid bevredigen, de creativiteit stimuleren en zelfs een ‘rozig spoor in onze herinneringen achterlaten’, meldt een studie. Vertrouwde zaken en activiteiten, en vooral te veel herhaling daarvan, dreigen ons te vervelen.

Maar er is een andere kant van het verhaal. Want een bepalende factor blijkt de tijd die mensen hebben om hun wensen en lusten na te jagen. Is die tijd beperkt, met andere woorden: komt het einde in zicht van de periode waarin je nog kunt kiezen tussen iets nieuws of iets vertrouwds, dan slaat de voorkeur helemaal om. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd door twee psychologen van de universiteit van Chicago. Het verscheen deze week in het vaktijdschrift Journal of Personality and Social Psychology.

Naderend einde

Het onderzoek toont hoe de wetenschap van een naderend einde onze voorkeur beïnvloedt en zelfs bepaalt wat we nog willen doen in de tijd die ons rest. Dat klinkt misschien dramatisch (het doet denken aan iemand wiens dagen zijn geteld), maar we maken natuurlijk voortdurend eindes mee, zoals het einde van de zomer, van een reis, maar evengoed van een rustige tijd (voor een drukke periode op het werk) of een bourgondische levensstijl (voor een dieet). De eindes hoeven dus zeker niet definitief te zijn.

In het onderzoek werd bij bijna 6.000 mensen (universiteitsstudenten, zoals dat gaat bij psychologiestudies, maar ook oudere volwassenen die online waren gerekruteerd) naar hun voorkeur gepeild voor vrijetijdsbestedingen, en naar de vertrouwde dan wel nieuwe invulling daarvan. Dat gebeurde in acht verschillende deelexperimenten. In één ervan maakten de psychologen, die hun onderzoek al begonnen waren eind 2019, dankbaar gebruik van de lockdowns die ook in de Verenigde Staten het openbare leven hadden stilgelegd – ook een einde.

De proefpersonen werden telkens ingedeeld in een groep waar er sprake was van een naderend einde, en een controlegroep waar dat niet zo was. In een van de experimenten konden de deelnemers een restaurantbon krijgen, maar niet voordat ze een denkoefening hadden voltooid. Daarin werd één groep gewezen op de beperkte tijd die er kon zijn voor een etentje uit, en werd de controlegroep verteld dat die tijd net onbeperkt was. Van de eerste groep koos bijna 70 procent voor een bon in een vertrouwd restaurant, terwijl dat in de andere groep minder dan de helft was. Voor de critici: een zogeheten manipulatiecheck garandeerde dat de deelnemers in de eerste groep ook echt de beperkte tijd in gedachten hielden toen ze een restaurantbon kozen.

In schoonheid eindigen

De resultaten van het onderzoek vloeken met het idee van de bucketlist, het lijstje vol nieuwe dingen die je in je leven nog wilt doen. De psychologen beseffen dat. ‘In een aflopende context zien we het omgekeerde: mensen maken dan eerder vertrouwde keuzes’, zeggen ze in een persbericht van de American Psychological Association.

Daarin doen de psychologen ook uit de doeken waarom dat zo is. Een nakend einde ‘zet mensen aan tot nadenken over wat voor hen betekenisvol is. En dat zijn vaak net zaken waarmee ze erg vertrouwd zijn.’ De vorsers schrijven nog dat mensen graag in schoonheid eindigen, met een positieve noot – een vertrouwde noot, dus. En u weet nu waarom u bijvoorbeeld in het weekend voor 19 oktober 2020, toen een nieuwe lockdown inging, nog snel naar uw stamcafé bent gehold.