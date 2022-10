In 2021 beantwoordden de vrijwilligers van Zelfmoordlijn 1813 zo’n 22.870 oproepen. Om haar dienstverlening te vrijwaren, zoekt de organisatie nieuwe vrijwilligers. ‘We willen elke drempel naar hulp weghalen.’

Belgen met suïcidale gedachten of met vragen rond zelfmoord kunnen al jaren terecht bij Zelfmoordlijn 1813. Het aantal oproepen stijgt elk jaar, maar vooral in het aantal chatgesprekken is er een opmerkelijke ...