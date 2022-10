Twee dagen nadat een explosie de brug naar de Krim gedeeltelijk heeft vernield, heeft Rusland ruim tachtig raketten op Oekraïne afgevuurd. Al zeker elf mensen kwamen om.

Het is maandagochtend en volop spitsuur. In het centrum van Kiev gaan de studenten naar de Sjevtsjenko-universiteit. Op een van de drukste kruispunten in het zakendistrict is het aanschuiven. Uitgerekend ...