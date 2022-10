Nury Martinez, de voorzitter van de gemeenteraad van Los Angeles, en andere stadsambtenaren krijgen kritiek vanwege racistische opmerkingen aan het adres van de zwarte zoon van het witte mederaadslid Mike Bonin. Die wil dat de voorzitter meteen aftreedt.

‘We zijn ontzet, boos en walgen er absoluut van dat Nury Martinez onze zoon heeft aangevallen met gruwelijke racistische laster en heeft gesproken over haar verlangen om hem fysiek pijn te willen doen’, zei het LA-gemeenteraadslid Mike Bonin in een verklaring op Twitter. Hij riep de voorzitter van de gemeenteraad op om meteen haar ontslag aan te bieden. ‘De gemeenteraad moet haar onmiddellijk verwijderen als voorzitter.’

Our family statement about today's ugly and hateful news. pic.twitter.com/0fPPXwsS5B — Mike Bonin (@mikebonin) October 9, 2022

Het Amerikaanse dagblad The LA Times onthulde dat Martinez en andere raadsleden zich vorig jaar racistisch hebben uitgelaten over Bonins zwarte zoon. Tijdens een vergadering uitten verschillende gemeenteraadsleden hun frustratie over de nieuwe verkiezingskaarten. De groep besprak de noodzaak om latino-raadsleden te herkiezen en ervoor te zorgen dat dergelijke districten geen economische troeven zouden verliezen. Daarbij kwamen Mike Bonin en zijn zwarte zoon ter sprake.

Martinez was niet de enige die Bonin en zijn zoon bespotte. Ook van collega-raadsleden Kevin de Leon en Ron Herrera eist hij het ontslag. Een ander gemeenteraadslid, Gil Cedillo, zou volgens het Amerikaanse dagblad The LA Times ook hebben deelgenomen aan het gesprek. De vertegenwoordigers van De Leon en Herrera hebben nog niet gereageerd op het incident. Een advocaat meldde wel dat de opname van de vergadering in strijd was met de Californische wetgeving inzake privacy.