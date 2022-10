Hij vroeg het in 1972 al een keer, maar zij zei: ‘Laat ons eerst nog wat van het leven genieten’. Een halve eeuw later zei Maria De Vriendt (90) toch ja tegen Paul Rosy (95). De oudste ­trouwers van ons land zijn gelukkig samen in rusthuis Andante in Laken.

Met officiële statistieken kunnen we niet zwaaien, maar de kans is toch bijzonder klein dat er al eens een huwelijk heeft plaatsgevonden in België waarbij de echtgenoten nóg ouder waren dan Paul Rosy ...