Is de graandeal tussen Oekraïne en Rusland in gevaar? Liefst 120 schepen liggen te wachten om Oekraïense havens in of uit te varen. Tot toenemende frustratie van Kiev, dat felle kritiek uit op Rusland.

Er is een opmerkelijke file ontstaan in de Zwarte Zee. Het aantal schepen dat er wacht om van of naar Oekraïense havens te varen, bereikte eind vorige week een recordhoogte van 120. Volgens het onderzoeksbureau ...