De VRT moet geen schadevergoeding betalen aan Bart De Pauw. Dat heeft de rechtbank in Brussel geoordeeld. De rechter heeft de claim van Bart De Pauw over de gehele lijn afgewezen. De Pauw moet 1 euro schadevergoeding betalen aan de VRT.

Bart De Pauw eiste 12 miljoen euro van de VRT. Hij was naar de ondernemingsrechtbank gestapt omdat hij naar eigen zeggen in november 2017 ‘onterecht’ aan de deur werd gezet. Hij sprak daarbij over ‘het vernietigen van het zorgvuldig opgebouwde merk De Pauw’.

Had de VRT, met de info die op het moment van het stopzetten van de overeenkomst voorhanden was, wel het recht om het goudhaantje van de zondagavond op te offeren? Dat was de hamvraag van dit proces. In het kamp van de VRT was het antwoord op die vraag volmondig ‘ja’. De VRT, zo luidde de verdediging, kon het zich niet veroorloven om de situatie niet ernstig te nemen.

Maar volgens De Pauw ging het om een gerichte, ‘ondergrondse’ actie om hem te kapittelen. De Pauw had daarom 12 miljoen euro schadevergoeding geëist voor wat hij omschreef als ‘aantoonbare morele, emotionele, familiale en professionele schade’. Daarbij zit 2,5 miljoen euro schadevergoeding voor hem, 2,5 miljoen euro voor zijn vrouw, en voor hun drie kinderen elk 500.000 euro.

Maar de rechtbank heeft de claim van De Pauw nu dus over de hele lijn afgewezen. De Pauw moet de VRT zelfs een symbolische schadevergoeding van 1 euro betalen.

De uitspraak van vandaag gaat dus niet over de beschuldigingen aan het adres van De Pauw. Vorig jaar werd De Pauw tijdens een strafproces al schuldig verklaard voor vijf gevallen van stalking en een geval van elektronische overlast. Een van hen is Liesa Naert. Voor de VRT was die specifieke veroordeling belangrijk in de zaak voor de ondernemingsrechtbank.