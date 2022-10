Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie heeft Rusland maandagochtend zeker 75 raketten afgevuurd op het land. Voor het eerst in maanden was Kiev daarbij een doelwit. In de hoofdstad vielen meerdere doden.

Dat Rusland met vergeldingsacties zou komen na het opblazen van de Krimbrug was te verwachten, maar dat Kiev daarbij opnieuw gebombardeerd zou worden, komt als een verrassing. De laatste aanval op de Oekraïense hoofdstad dateert alweer van juni. Maandagochtend bracht Rusland daar met vier raketten brutaal verandering in. Populaire trekpleisters in de stad waren het doelwit. Op een haar na miste een raket de glazen voetgangersbrug aan de Vrijheidsboog van Kiev. Op beelden is te zien hoe een voetganger er met de schrik vanaf kwam.

Anderen hadden minder geluk. Volgens de politie van Kiev vielen er minstens vijf doden en 12 gewonden bij de bombardementen. Het Oekraïense ministerie van Defensie spreekt van acht doden 24 gewonden. In het geliefde Sjevtsjenkopark in het historische centrum van de stad liet een bom een smeulende krater achter naast een speeltuin. Journalisten van persagentschap Reuters zagen daar drie vrouwen op de grond liggen. De andere raketten vielen op drukke verkeerskruispunten. De timing van de aanvallen –midden in het spitsuur– doet vermoeden dat Rusland de bedoeling had om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te maken.

Heel Oekraïne getroffen

Kiev was niet het enige doelwit. Behalve in het belegerde oosten van het land in Dnipro en Zaporizja, werden er ook aanvallen gemeld in havenstad Mikolaiv en de verder van de frontlinie gelegen steden Lviv, Zhytomyr, Khmelnitski en Ternopil. ‘In acht regio’s en in Kiev werden 11 belangrijke punten van infrastructuur getroffen’, schrijft de Oekraïense premier Denys Sjmyhal op Telegram. Hij waarschuwt dat verschillende delen van het land even zonder water, stroom en verwarmingen komen te zitten. Uit Charkov en het nabijgelegen Poltava wordt al melding gemaakt van stroomuitvallen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is met de Duitse kanselier Olaf Scholz een spoedbijeenkomst van de G7-landen overeengekomen en heeft de Franse president Emmanuel Macron om extra militaire steun verzocht. Zijn Buitenlandminister Dmytro Koeleba werd terug naar Kiev gesommeerd. Koeleba was op tiendaagse rondreis door Afrika om steun voor de Oekraïense zaak op te bouwen.

Op Telegram reageerde Zelenski geschokt op de aanvallen. ‘Ze proberen ons te vernietigen en van de kaart te vegen: ze vernietigen woningen in Zaporizja, doden mensen die op weg zijn naar het werk in Dnipro en Kiev.’ Hij maande zijn landgenoten aan tot voorzichtigheid: ‘Het luchtalarm blijft luiden in Oekraïne. Er zijn raketten die inslaan. Helaas zijn er doden en gewonden. Verlaat alstublieft uw schuilplaats niet. Zorg goed voor jezelf en je naasten. Laten we volhouden en sterk zijn.’

Volgens Zelenski had Rusland twee doelwitten: energie-infrastructuur en burgers. ‘Dit tijdstip en deze doelwitten werden specifiek uitgekozen om zoveel schade te berokkenen.’ De Russische staatspersagentschappen houden het op ‘aanvallen op infrastructuurvoorzieningen’ die kaderen binnen de ‘speciale militaire operatie’.

Zelenski reageert op aanvallen in Kiev: