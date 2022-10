Proces tegen Air France en Airbus rond vliegtuigcrash uit 2009 begint

Zijn Air France en Airbus verantwoordelijk voor de dood van de 228 passagiers die in 2009 neerstortten in de Atlantische Oceaan tijdens hun vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs? Dat moet duidelijk worden tijdens het proces tegen de vliegmaatschappij en de vliegtuigbouwer, dat vandaag van start gaat.

Dertien jaar nadat vlucht AF 447is neergestort in de Atlantische Oceaan, start in Frankrijk het proces tegen de Franse luchtvaartgiganten Air France en Airbus. Negen weken lang behandelt het proces de vraag of het om doodslag van de 228 passagiers gaat of niet.

Verstoorde sensoren

Tijdens de ergste crash in de geschiedenis van de Franse vliegmaatschappij slaagden de piloten er niet in om handmatig te vliegen, toen de automatische piloot niet meer werkte door verstoorde sensoren. Tijdens een storm in het luchtruim tussen Senegal en Brazilië konden die het teveel aan water niet draineren. Daardoor bevroren ze en gaven ze verkeerde informatie door.

Was de crash niet te voorkomen door die foute informatie? Of hadden de drie ervaren piloten beter moeten reageren? Had de vliegmaatschappij het vliegtuig die route mogen laten bedienen? Zowel Air France als Airbus wist van de tekortkomingen van de sensoren. Zes dagen voor de crash begon Air France al risicovolle sensoren te vervangen op toestellen van hetzelfde model, A330. Hoe dan ook geldt de crash als een keerpunt in het veiligheidsbeleid in de luchtvaart, met aanpassingen aan de opleiding van de piloten én aan de gebruikte technologie.

Maximum 225.000 euro

Volgens nieuwsagentschap Reuters riskeren beide bedrijven een geldboete van niet meer dan 225.000 euro als ze schuldig worden bevonden, een peulschil voor de luchtvaartgiganten. Erger is de grote knauw in het consumentenvertrouwen als ze veroordeeld worden.

Vlucht AF447 van Rio de Janeiro naar Parijs stortte neer op 1 juni 2009, nadat de Airbus A330 in een zwaar tropisch onweer terecht was gekomen. Het duurde twee jaar voor de zwarte dozen, met de informatie over de laatste momenten in de cockpit, waren gevonden.