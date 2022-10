Podcast | We weten welke woorden woke zijn, maar we blijven ermee worstelen

Het taallandschap ontwikkelt zo snel dat het niet abnormaal is dat we twijfelen aan onze woordkeuze. De Standaard organiseerde een taaltest rond inclusieve termen (hoe woke is uw Nederlands?) en daar kwamen best verrassende resultaten uit. Welke lessen mogen we daaruit trekken en kan taal echt de wereld veranderen?





Vindt u zichzelf woke? Ja? En let u dan op uw taalgebruik? Zegt u atlete of atleet? Wit of blank? Andersvalide, gehandicapte of persoon met een beperking? En vooral: hoe verandert de manier waarop we spreken de werkelijkheid en de beleving ervan.

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?podcast@standaard.be

CREDITS Journalist Astrid Houthuys| Gasten Petra Damen, Rita Ceuppens, Marijke De Belder| Presentatie Marjan Justaert| Redactie Nies De Keukelaere| Eindredactie Alexander Lippeveld| Audioproductie Pieter Santens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.