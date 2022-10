Zelenski: ‘Rusland probeert ons van de kaart te vegen’

De Oekraïense president Volodomir Zelenski roept in een reactie op de Russische raketaanvallen zijn landgenoten op om schuilplaatsen op te zoeken.

Het lijkt erop dat het Russische leger vanmorgen op grote schaal raketaanvallen uitvoert op verschillende Oekraïense steden, mogelijk als vergelding voor de aanslag op de Krimbrug van afgelopen weekend.

‘Ze proberen ons de vernietigen en van de kaart te vegen: ze vernietigen woningen in Zaporizja, doden mensen die op weg zijn naar het werk in Dnipro en Kiev’, zegt Zelenski op Telegram. ‘Het luchtalarm blijft luiden in Oekraïne. Er zijn raketten die inslaan. Helaas zijn er doden en gewonden. Verlaat alstublieft uw schuilplaats niet. Zorg goed voor jezelf en je naasten. Laten we volhouden en sterk zijn.’

Getuigen maken melding van zeker vier raketinslagen in Kiev. Eén daarvan is ingeslagen in het doorgaans druk bezochte Shevchenko-park.

Behalve uit de door Zelenski vermelde steden Kiev, Zaporizja en Dnipro komen ook elders uit het land tal van meldingen van raketaanvallen. Zo hebben de burgemeesters van havenstad Mikolaiv en de verder van de frontlinie gelegen steden Lviv, Zhytomyr, Khmelnitski en Ternopil allemaal aanvallen gemeld.

Vandaag overlegt de Russische ­president Vladimir Poetin nog met zijn veiligheidsraad.