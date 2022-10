De voorbije nacht waren er talloze hevige explosies op verschillende plaatsen in Oekraïne. Voor het eerst in maanden werd de hoofdstad Kiev getroffen door meerdere aanvallen. Er komen ook meldingen van aanvallen uit Zaporizja, Dnipro en Mykolajiv in het zuiden, uit Charkov in het oosten, en zelfs uit Lviv in het westen. In dit artikel bundelen we enkele opmerkelijke beelden.

1. Raketaanvallen treffen Kiev in het hart

In de straten van Kiev loeien de luchtalarmen maandagochtend ononderbroken. Meerdere explosies in het hart van de stad hebben aan zeker acht mensen het leven gekost. Op de beelden hierboven is te zien hoe groot de ravage is.

2. Meisje filmt videoboodschap op moment van bominslagen

Er zijn enkele explosies geweest in het park Sjevtsjenka, in het centrum van Kiev. Een meisje was bezig met de opname van een videoboodschap toen ze plots werd opgeschrikt door de reeks ontploffingen.

3. Explosie slaat krater nabij speeltuin in Kiev

Een van de explosies in het Sjevtsjenkapark, een populaire trekpleister in het historische centrum, sloeg in naast een speeltuintje. Er blijft een krater van enkele meters breed en diep achter.

4. Zaporizja doelwit van zeven raketaanvallen

De zuidelijke stad Zaporizja is al wekenlang het doelwit van Russische aanvallen. Ook afgelopen nacht: een flatgebouw van vijf verdiepingen hoog is er met de grond gelijk gemaakt. Daarbij viel minstens één dode. Door de raketinslagen is ook het hoogspanningsnet van de stad beschadigd.